Documentaire

François Mitterrand, figure énigmatique de la politique française, a abordé la fin de sa présidence et de sa vie avec une profonde réflexion sur l’histoire, la spiritualité et la mortalité. Rongé par la maladie, il a poursuivi son devoir tout en méditant sur la mort, son héritage et la foi. Fasciné par les cimetières, les pierres tombales et l’au-delà, il trouvait réconfort dans la nature, la littérature et des échanges avec des penseurs. Les tragédies, comme le suicide de Pierre Bérégovoy, ont renforcé son introspection. Jusqu’à ses derniers instants, il a défié le destin, incarnant la résistance face à la maladie et au temps.

Réalisation: Jean-Michel Dijian