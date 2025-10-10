Qui étaient les généraux anglo-saxons qui ont favorisé la victoire des alliés lors de la Seconde Guerre Mondiale ? Quelle fut leur carrière ? Que furent leurs principaux faits d’armes ?… Ce programme documentaire dresse le portrait de militaires dont nous connaissons les noms, mais dont nous ignorons souvent quel fut leur rôle : Patton, l’un des artisans de la campagne de Normandie, Eisenhower, le responsable de l’opération Overlord, Marshall, dont le nom est associé au plan de reconstruction de l’Europe, McCarthur, héros de la guerre du Pacifique, Bradley, décisif lors de la bataille des Ardennes, Montgomery, l’officier britannique qui s’est illustré lors des campagnes d’Afrique du Nord.