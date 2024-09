Documentaire

Dans le sud de la France souffle un vent froid et sec, célèbre pour ses coups de colère. De la vallée du Rhône aux marais salants d’Aigues-Mortes en passant par le mont Ventoux, le mistral, à la fois providentiel et destructeur, contraint les hommes et la nature à s’adapter à son tempérament.

Auxiliaire précieux des viticulteurs, il fournit l’énergie nécessaire aux moulins des meuniers et se révèle essentiel à la culture du sel de Camargue. Mais il peut aussi se montrer démoniaque lorsqu’il joue au pyromane dans les forêts sèches des Alpilles ou déchaîne la Méditerranée. Découverte des paysages extraordinaires et de l’histoire d’une région façonnée par son souffle impérieux.

Invisibles, les vents sont pourtant essentiels à la vie de notre planète. Acteurs de l’oxygénation des océans, ils régissent les déplacements des humains et des animaux et représentent des sources d’énergie intarissables. Du sirocco menaçant dans le Sahara aux alizés tropicaux, précieux alliés des oiseaux migrateurs et des navigateurs, une envolée au coeur de cinq vents emblématiques.

