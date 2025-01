Documentaire

Maurice Patry est un de ces aventuriers qui vont au bout d’eux-mêmes, au bout de leurs rêves. En 1951 il accomplit son premier exploit, il traverse l’Afrique de part en part en Kayak sur près de 9000 km. Puis il s’établit au Gabon, et organise des safaris pas comme les autres. Chez Patry, on piste beaucoup mais on tire peu. La dernière quête de Maurice est la plus folle. Retrouver un animal disparu depuis près de 100 ans, un cochon-cerf dénommé le babiroussa. Maurice Patry, aventurier et découvreur devant l’éternel, s’éteint en 1998 à 74 ans, à Paris. Il laisse un livre, quantité d’images et d’interviews que le film nous fait revivre passionnément. Un documentaire réalisé par Eric Elléna et Antonio Rodrigues, French Connection Films