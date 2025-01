Documentaire

Weari vous invite à découvrir un écosystème exceptionnel : la mangrove. Présente dans 123 pays des régions tropicales, elle occupe ici environ 200 km2, soit 1% du pays. Indispensable à notre survie, car c’est le point de départ de nombreuses chaines alimentaires, la mangrove représente un bouclier anti-érosion et un filtre anti-pollution. De plus, 10% des 190 espèces présentes dans la mangrove calédonienne sont endémiques. Cédric nous emmène à travers le Caillou observer de plus près ce milieu qui est tous les jours un peu plus menacé.