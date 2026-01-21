Documentaire

L’humanité a toujours été fascinée par la puissance de la nature et par sa capacité à créer des paysages à couper le souffle ou à tout détruire sur son passage. Pour certains toutefois, contempler un coucher de soleil n’est pas suffisant, ils doivent se retrouver au cœur de l’action pour tout comprendre des plus dangereux phénomènes naturels. C’est le cas de Greg Johnson, un intrépide chasseur de tornades du Canada, qui parcourt les États-Unis pour approcher d’aussi près que possible ces immenses tourbillons destructeurs. Plus au sud, au Mexique, ce sont plutôt les volcans qui captivent Nick Varley.

Par le biais d’images exceptionnelles, de plans d’action et d’entrevues captivantes, cette série sur les métiers les plus dangereux vous transportera dans des situations à haut-risque et vous fera vivre une gamme d’émotions…

Réalisateurs : Fréderic Réau, Pascal Carron, Yannie Dupont-Hébert