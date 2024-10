Documentaire



Destins croisés des Léotard – François, ancien ministre de la Défense, et Philippe, comédien écorché vif, révélé dans «La Balance» aux côtés de Nathalie Baye. Philippe et François Léotard ont longtemps occupé le devant de la scène. Chacun à leur place, la culture pour Philippe, la politique pour François. Le comédien, écorché vif, face au jeune loup ambitieux de la politique… Deux frères, deux personnalités publiques que l’on a souvent opposées l’une à l’autre. Deux frères aux destins pourtant intimement liés, bien plus proches que les apparences ne le laissaient penser. Comme si chacun avait vu en l’autre celui qu’il aurait pu être, celui qu’il aurait dû, ou aimé être. Ce portrait croisé examine le parcours sinueux et douloureux de deux frères qui ont toujours voulu repousser les limites.

Un film de Ranwa Stephan

Sur une idée originale de Laurent Delahousse

Une production magnéto