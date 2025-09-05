Ce primate frugivore et insectivore fait les frais de ses mœurs nocturnes et de son faciès de monstre.
Voilà 4 jours que cette femelle et ses petits n’ont rien attrapé, elle ne peut pas se permettre d’échouer.
Depuis des siècles, les insectes sont victimes de préjugés tenaces, souvent ancrés dans la peur, le dégoût ou l’ignorance....
Lorsqu’on partage sa vie avec un chat, il est essentiel de comprendre son langage corporel pour s’assurer qu’il se...
Alors qu’elles viennent tout juste de construire une nouvelle ruche, ces abeilles se voient attaquer par des frelons. Intéressés...
Il y a 36 000 ans, le loup est devenu la première espèce domestiquée par l’homme, donnant naissance au...
Göran Ehlmé, un naturaliste et spécialiste de la plongée en eaux froides, est hanté par par le souvenir d’une...
Les 200 yeux de la coquille St Jacques scrutent les alentours. Le poisson-chat savoure le goût de sa proie...
Un seul accouplement peut permettre à cette reine de pondre des œufs jusqu’à la fin de sa vie. Pour...
Des plongées uniques en plein cœur du territoire des requins blancs, sans cage de protection. Des rencontres étonnantes qui...
Ne vous fiez pas à son allure : le microscopique tardigrade est l’une des créatures les plus robustes du...
Se nourrir, se protéger du froid, assurer une descendance est le quotidien des animaux du froid, de l’ours brun,...
Le Dogue Allemand : Le Dogue allemand allie la fierté, la force et l’élégance dans un ensemble plein de...
Depuis plus de 40 ans, les scientifiques répertorient les attaques de requins à Hawaï. Elles révèlent un schéma récurrent...
Les lucioles, aussi appelées vers luisants, appartiennent à la famille des Lampyridae, qui regroupe plus de 2 000 espèces....
Abonnez-vous http://bit.ly/ZappingSauvage En Australie, des milliers de crabes vivent sur les plages au rythme des marées.
À l’heure où les cargos utilisent des systèmes de navigation par GPS, les phares bretons opèrent leur reconversion. Exemple à...
Le Pantanal, au Brésil, est le plus grand marais du monde et invariablement, tous les ans, il inflige une...
Sur la côte des Etats-Unis, dans un estuaire de Caroline du Sud, les dauphins ont une technique de chasse...
Chez les gorilles de montagne, les femelles sont très entreprenantes en ce qui concerne le sexe et la reproduction.
