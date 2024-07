Documentaire



Tout comme nous, les animaux sont exposés aux parasites et aux microbes porteurs de maladies. Mais comment y survivent-ils? De récentes recherches montrent qu’ils utilisent comme traitement des plantes et des insectes. Ils n’appliquent pas seulement des produits sur leur peau, mais prennent vraiment des médicaments : les singes capucins frictionnent des agrumes contre leur fourrure, les chenilles mangent de la ciguë vénéneuse, et on a même vu des cerfs herbivores mâcher les pattes d’oiseaux encore vivants. Pour découvrir comment les animaux combattent la maladie, ce film nous emmène autour du monde à la recherche des secrets de la médecine animale. Que savent-ils de leur santé? Comment la médecine se transmet-elle d’une génération à l’autre? Et surtout, que pouvons nous apprendre des animaux? Un documentaire de Bertrand Loyer, Jacqueline Farmer.