Le lynx du Canada est un félin parfaitement adapté à la vie dans la neige.
Conséquence de la folie des grandeurs du narcotrafiquant Pablo Escobar, des hippopotames venus d’Afrique se sont multipliés dans les...
Dans le sud-ouest de l’Europe, un duel s’engage entre un lézard ocellé et une mante. Entre les deux, le...
Le puissant chasmosaure peut-il échapper au daspletosaure ?
Sur la côte des Etats-Unis, dans un estuaire de Caroline du Sud, les dauphins ont une technique de chasse...
Pesant de trois à quatre tonnes, les hippopotames peuvent courir jusqu’à 48km/h sur de courtes distances, détruisant tout ce...
Sur les pentes sauvages des Cévennes, une petite ruche abrite une colonie d’abeilles noires, héritières d’une lignée ancienne adaptée...
Chaque année, au printemps, les crabes rouges envahissent l’île Christmas, une île au large de l’Australie.
En Polynésie Laurent Ballesta est venu assister à un spectacle exceptionnel et inexplicable : une fois par an, à...
Depuis des temps immémoriaux, les rats ont suscité des sentiments de peur et de dégoût parmi les humains. Pourtant,...
Le poisson-ange est une créature marine qui fascine par sa beauté et son mystère. Présent dans les océans tropicaux,...
En Ethiopie, un canidé très rare chasse des gros rongeurs étranges.
Grandeur Nature raconte la belle et extraordinaire histoire d’une ourse blanche, maman de deux oursons noirs de quelques mois....
Souvent stigmatisé par les contes populaires et les peurs ancestrales, le loup occupe pourtant une place irremplaçable au sommet...
Le tigre de Sibérie est la plus grosse espèce de tigre. Pour prospérer, ce prédateur a besoin de 8...
Marineland, le plus grand parc marin d’Europe, accueille 850 000 visiteurs chaque année. Mais le parc est régulièrement pointé...
Depuis environ 6 000 ans que le cheval a commencé à être domestiqué, son comportement reste encore souvent mal...
Comment se reproduire dans l’Océan alors que celui-ci est si vaste, sombre et mouvant ? Chaque espèce animale s’est...
Il y a plus de 80 millions d’années, l’Oviraptor, un étrange dinosaure aux allures d’oiseau, vivait sur les terres...
Les meutes de hyènes sont très hiérarchisées : chaque individu, quel que soit son âge, se doit de respecter...
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