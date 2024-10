Documentaire

Ramenée d’Algérie par les rapatriés dans les années 50, la merguez est la reine des barbecues de l’été… or elle est très rentable : les fabricants reconnaissent des marges brutes de 40 à 50% ! Et il faut savoir que, parce qu’elle est un produit transformé, mélange de viandes hachées, et d’épices, la merguez se prête à toute les manipulations… Pourcentage de gras, origine de la viande utilisée, qualité et dates de péremption… Quels sont les astuces et les abus de la filière ? Le consommateur a-t-il le moyen de les éviter ? Documentaire réalisé par Martin Mischi, montage de Yvan Demelandre pour Capital, M6