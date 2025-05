Documentaire

« L’aventure Pôle France » est un documentaire qui met en lumière le fonctionnement de cette structure à travers les mots de ses plus grands champions, Tony Parker, Céline Dumerc, Boris Diaw, Sandrine Gruda et beaucoup d’autres encore. Des témoignages et des images fruits d’une dizaine de mois de tournage pour mieux comprendre comment grandissent les internationales et les internationaux du futur. Le Pôle France Basketball demeure aujourd’hui le fleuron de la formation française. 58 internationales et 32 internationaux sont passés entre ses murs depuis plus de 30 ans. Le savoir-faire des dirigeants et entraîneurs a permis à nos plus grands talents de s’exporter dans les plus grands clubs français, européens, en WNBA et en NBA. Cette saison, trois joueurs issus du Pôle France ont ainsi fait leurs débuts en NBA (Sekou Doumbouya, William Howard, Jaylen Hoard).