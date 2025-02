Documentaire

Comme autour d’Aïda, de Carmen et d’Alma, la culture latino, ciselée par une foi catholique très incarnée, se diffuse aux Etats-Unis. A Chicago, au coeur de l’Amérique, elle s’affiche de façon très expressive dans les maisons et dans la rue. Quelques théologiens analysent l’effet de l’immigration latino sur l’Eglise catholique américaine et parlent de l’influence providentielle de ce peuple qu’ils qualifient de » sacramentel « . L’icône de cette transformation profonde, quoique discrète, est la douce vierge de Guadalupe, symbole de métissage et d’hospitalité. Viendra-t-elle à bout de l’individualisme, du racisme et des exclusions ? Laurence Monroe, la journaliste et réalisatrice a longuement enquêté sur ce sujet qui nous amène au coeur de ce qu’est la catholicité dans notre monde globalisé. Documentaire réalisé par Laurence Monroe, coproduction KTO/DOCSIDE PRODUCTION.