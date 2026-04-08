Pendant la Seconde Guerre mondiale, les sous-marins allemands, les U-Boot, ont joué au chat et à la souris avec les Alliés pour prendre le contrôle de l’Atlantique.
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