Documentaire

Au début de la période , l’ONU peut apparaître comme l’instrument de la politique d’endiguement menée par les Etats-Unis contre l’URSS. En effet, de 1950 à 1953, les troupes américaines sous pavillon onusien interviennent en Corée. Le droit de veto utilisé par l’URSS est contourné car l’Assemblée Générale se saisit de la question.

C’est aussi le lieu d’affrontements et de joutes verbales entre les deux grands. Le 29 septembre 1960, lors de la quinzième session de l’Assemblée générale des Nations unies, Nikita Khrouchtchev (1894-1971) sort de ses gonds lors d’un discours du Premier ministre britannique Harold MacMillan (1894-1986). Pour se faire entendre , il se déchausse et frappe son pupitre avec sa chaussure.

Seulement, dans cette période l’ONU en retrait dans des conflits majeurs : au Vietnam, en Afghanistan.

Dans le même temps, à l’ONU s’affirme une troisième puissance. En 1971, la République populaire de Chine est admise à l’ONU où elle remplace Taiwan (la Chine nationaliste)