Documentaire

Le voyage se termine sur les plages du New Hampshire – petit État qui ne possède que 19 km de côtes. Shauna y pratique le yoga sur planche de surf, qui combine équilibre et souplesse. Dans le sud du Maine, Mike fabrique justement des planches de surf entièrement en bois, avec des procédés issus de la construction navale. Nous découvrons avec un marchand de bois les vastes forêts de cet État, avant de survoler la baie isolée de Penobscot – réputée pour ses homards – à bord de l’avion de Tomas, qui y transporte matériaux et animaux entre le continent et les îles. Enfin, une visite s’impose chez David l’artisan, qui confectionne des canoës traditionnels en écorce de bouleau.