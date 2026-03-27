Documentaire

La station de Lech Zurs est située à l’Ouest de l’Autriche, dans le massif de l’Arlberg. Proche de la Suisse, non loin du lac de Constance, l’endroit a été élu «plus beau village d’Europe» en 2004. Depuis plus d’un siècle, les amateurs de sports d’hiver du monde entier affluent, attirés par les abondantes chutes de neige, l’accueil chaleureux, la tranquillité et le raffinement du lieu. Sandy Heribert y rencontre Annalisa qui lui explique pourquoi ce lieu est considéré comme le berceau du ski. Le 1er club de ski Arlberg a été fondé en 1901, la 1ère compétition de ski a eu lieu en 1904 et la 1ère école de ski, fondée en 1921

Un film de Yvan Wastiaux

Une production Bo Travail !