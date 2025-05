Documentaire

Franz Moritz Wilhelm Marc, né le 8 février 1880 à Munich et mort le 4 mars 1916 près de Verdun, était l’un des principaux représentants de l’expressionnisme allemand. Peintre animalier, graveur, pastelliste, aquarelliste, lithographe et écrivain, il rencontra Wassily Kandinsky en 1911, avec qui il créa « Der Blaue Reiter » (Le Cavalier bleu), un rassemblement de peintres d’avant-garde. « La Tour des chevaux bleus », « Destins d’animaux » et « Le Renard bleu-noir » sont ses principales œuvres. Dans chaque épisode de « 1000 chefs-d’œuvre », un tableau est présenté. L’analyse, brève mais détaillée, le compare à des œuvres apparentées et le replace dans le contexte de la vie de l’artiste ainsi que dans sa période de création. Ce faisant, la série couvre un large éventail d’œuvres, en passant par des peintures du XVème siècle jusqu’à des pièces d’art moderne.