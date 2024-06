Documentaire

Qui décide de ce qu’est un corps de femme ? Dans le milieu de l’athlétisme, les instances dirigeantes se trouvent au coeur d’un scandale mêlant racisme, contrôle du corps des femmes et violation des droits humains.

Lorsqu’en 2009, aux championnats du monde de Berlin, l’athlète sud-africaine Caster Semenya, 18 ans, fait irruption sur la scène internationale, ses extraordinaires prouesses sur 800 mètres ne sont pas célébrées mais, à l’inverse, entachées de doutes. Des informations sur son dossier médical fuitent dans les médias. Teintée de racisme et de sexisme, cette polémique, qui expose publiquement son corps et son intimité, remet ainsi en cause, outre son identité, un de ses droits fondamentaux : celui d’être une championne. Car la toute-puissante Fédération internationale d’athlétisme (World Athletics), dirigée essentiellement par des hommes européens, décide alors que certaines sportives au taux de testostérone naturellement élevé – considéré comme un avantage en matière de performances – devront désormais modifier leur corps sain médicalement, afin de pouvoir concourir aux épreuves. Confrontées à cette discrimination, quatre athlètes remarquables – Annet Negesa (Ouganda), Dutee Chand (Inde), Evangeline Makena et Margaret Wambui (Kenya) – racontent comment cette réglementation injuste les a brisées, en les contraignant à renoncer à leur passion et à la compétition.

« Comment décide-t-on qu’une catégorie de personnes est insuffisamment humaine ? En jetant le doute sur leur genre… » Ancienne athlète olympique de hockey, la réalisatrice canadienne Phyllis Ellis lève le voile sur une industrie du sport dominée par des hommes, qui mettent la vie des championnes en danger. Si, au regard de leurs performances, le genre et la féminité des sportives de haut niveau sont débattus depuis des décennies, le contrôle de leur corps se poursuit de manière plus pernicieuse sous couvert de prétendue égalité. Au fil des témoignages bouleversants de ces athlètes, qui disent les ravages de cette aberration sur leur corps et leur vie, ainsi que d’éclairages d’experts et de militants des droits de l’homme, ce documentaire édifiant dénonce les mécanismes de cette oppression et montre les luttes au nom de la dignité pour s’en libérer.

