Documentaire

Face aux plus beaux panoramas des Alpes, à Zermatt, Crans Montana ou Samoëns : les idées ne manquent pas pour vivre une nuit exceptionnelle dans des lieux plus insolites les uns que les autres ! Dites, ça vous dirait de passer une nuit en montagne, dans un cadre sublime? Ca tombe bien : Laurent Guillaume vous emmène découvrir les lieux les plus extraordinaires des Alpes ! Dormez dans un hôtel de glace perché au-dessus de Zermatt, en Suisse, où même le bar, les tables et les verres sont fabriqués en glace ! A Samoëns en Haute Savoie : c’est un refuge de montagne enfoui sous la neige qui vous attend dans un cadre authentique et chaleureux. Des goûts de luxe ? Alors visitez le plus haut hôtel de Suisse, face au Cervin, à 3100 mètres d’altitude ; ou encore l’incroyable Hôtel Chetzeron, niché au sommet de Crans Montana dans une ancienne gare de télécabine… Une chose est sûre, vous allez passer une nuit vraiment pas comme les autres… ! Documentaire réalisé par Marc de Langenhagen et Yoann Périé