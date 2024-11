Documentaire



Le voyage commence au bassin d’Arcachon, mer intérieure bordée par la spectaculaire dune du Pilat, la plus haute d’Europe. Il se poursuit dans les terres avec une visite des célèbres vignobles tels que ceux de Médoc et de Saint-Emilion. Puis, il continue avec une exploration de l’exceptionnel patrimoine architectural du plus vaste département de France métropolitaine : des églises romanes, des châteaux médiévaux et l’impressionnante citadelle de Blaye, fleuron de l’architecture militaire classé au Patrimoine mondial de l’Unesco.

