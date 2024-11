Documentaire

Will Smith est un acteur, chanteur, producteur scénariste et américain, né le 25 septembre 1968 à Philadelphi en Pennsylvanie.

Il est l’un des rares artistes à avoir connu le succès dans trois différents médias de divertissement aux États-Unis et dans le monde : cinéma, télévision et musique. Il est devenu rapidement célèbre en tenant le rôle-titre de la série télévisée Le Prince de Bel-Air au début des années 1990, puis en s’imposant au cinéma avec quelques blockbusters à succès comme Bad Boys (1995), Independence Day (1996), Men in Black (1997) puis Ennemi d’État (1998).

À la suite du flop de Wild Wild West (1999), il accepte de tourner dans deux suites : Men in Black 2 (2002) et Bad Boys 2 (2003), mais s’essaie également à un cinéma plus dramatique : le mélodrame La Légende de Bagger Vance (2001) de Robert Redford puis Ali (2001) de Michael Mann, qui lui vaut une nomination à l’Oscar du meilleur acteur en 2002.

Il privilégie ensuite des projets plus commerciaux : la comédie Hitch, expert en séduction (2005), les blockbusters de science-fiction I, Robot (2004), Je suis une légende (2007) et Hancock (2008).