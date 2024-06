Documentaire

L’été, le Nord-Pas-de-Calais fait le plein de vacanciers. Les campings sont pris d’assaut, les plages de la Côte d’Opale sont bondées et les commerçants se frottent les mains. Parmi les échoppes les plus courues, les baraques à frites se livrent une bataille redoutable… quitte à malmener la recette traditionnelle. Dans la région, les forces de l’ordre aussi ont fort à faire ! Les interventions qui les mobilisent en priorité sont les dérapages liés à l’alcool et à la consommation de stupéfiants. Cette zone frontalière, difficile à surveiller, est également le terrain d’actions privilégié de bandes de cambrioleurs très organisés. En passant constamment d’un pays à l’autre, ils espèrent échapper aux forces de l’ordre… Un documentaire de Lisa Beauval.