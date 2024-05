Documentaire



Police. Vos papiers! Cette injonction, formulée par tous ceux qui en ont la légitimité, risque d’être bientôt totalement dépassée. Avec les techniques biométriques qui permettent d’observer, de mesurer, de recueillir, de capter, d’analyser, de comparer, c’est le corps humain qui devient notre pièce d’identité, un « corps identité ».

Quelles sont ces informations que nous livrons, parfois à notre insu? Quelles sont ces techniques qui permettent de les capter? Sont-elles vraiment fiables? Notre corps « transparent » ainsi repéré à tout instant est-il toujours celui d’un homme libre? Est-ce qu’on ne va pas finir par gérer les flux de corps humains comme des marchandises code-barres?

Entre fiction et réalité, « Fenêtre sur corps » fait le point sur cette numérisation corporelle, de plus en plus sophistiquée, qui concerne l’être humain au plus profond de son intimité.

Réalisateurs : Patrice Desenne et Bernard Jourdain

© LA COMPAGNIE DES TAXI-BROUSSE – 2012