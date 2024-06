Documentaire



Les personnes à haut potentiel fascinent ! Même si elles sont plutôt rares, elles ne représentent que 2,5% de la population, on a le sentiment que toujours plus de personnes dans notre entourage sont concernées. Alors qui sont ces surdoués à l’extrême intelligence ? Comment vivent-ils avec cette particularité ? Etre surdoué, est-ce un atout pour réussir sa vie ou, au contraire, un décalage qui rend plus compliquée la communication avec les autres ? Réponses à travers des portraits poignants, les explications de spécialistes du haut potentiel et des expériences avec un groupe d’enfants HP.