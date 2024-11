Documentaire

La production de miel en France est en déclin en raison de la mortalité élevée des abeilles liée aux pesticides et aux maladies.Le miel urbain, souvent de bonne qualité et produit à Paris, ne peut pas compenser la forte augmentation des importations, notamment de miel chinois, qui pose des risques sanitaires avec des résidus indésirables comme des levures. Malgré ces défis, le miel reste précieux pour ses propriétés médicinales reconnues dans des cultures anciennes et modernes. Face à une demande accrue et des pratiques apicoles locales plus durables, le miel devient un produit rare et précieux, valorisé pour ses vertus cicatrisantes et nutritionnelles.

Réalisation: Sylvie Chabas