Documentaire

C’est officiel : la saison du barbecue et de la plancha est lancée ! Chaque année, avec l’arrivée des beaux jours, les Français sortent leurs grilles, braseros et planchas pour des repas conviviaux en extérieur. Mais aujourd’hui, le barbecue ne se limite plus aux saucisses et brochettes : il devient un véritable art culinaire.

Avec des modèles toujours plus performants, certains barbecues sont désormais connectés en Bluetooth, permettent une cuisson au degré près, et offrent une précision inégalée. Le boom des braseros, appareils à la fois esthétiques et multifonctions, confirme que le barbecue est devenu bien plus qu’un simple mode de cuisson.

Lors du Salon du Barbecue, les plus grands spécialistes se sont réunis pour dévoiler les dernières tendances du grill :

– viandes d’exception, comme le Wagyu ou le T-Bone maturé, pour des grillades haut de gamme.

– plancha et barbecue en céramique, inspirés des méthodes japonaises.

– barbecue high-tech, où chaque cuisson est pilotée depuis un smartphone.

Que vous soyez un amateur de barbecue traditionnel ou un passionné de cuisine innovante, ce reportage vous dévoile les meilleures techniques pour réussir vos grillades et vous aide à choisir le modèle idéal pour cet été.