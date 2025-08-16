Documentaire

Aujourd’hui, nous partons au Bénin, petit pays d’Afrique de l’Ouest. Cotonou en est la bouillonnante capitale économique. C’est dans son quartier des affaires, dans le restaurant La Marielle, que nous découvrons deux recettes incontournables béninoises préparée par la cheffe Assana Alassane.

Notre destination suivante est le marché de Houndjo, de la ville d’Abomey plantée au cœur du pays. Nous y retrouvons Komé Tossou, notre guide, pour appréhender en sa compagnie toute la sensibilité et l’âme de ce pays. Les fruits et légumes multicolores sont vendus au détail, tomates, oignons, ananas, bananes… Nous le suivons dans les petites allées fourmillantes, au gré de ses achats, pour qu’il nous prépare la spécialité de la région, le Gbékui au légume. Ce plat très complet rassemble toutes les saveurs riches et épicées qu’offre le Bénin.

Extrait du film : « Savoureuses Escapades Lointaines – Bénin »

Réalisation : Salvatore Guadagnino

