Documentaire



À la Porte de Versailles à Paris, c’est le rendez-vous incontournable des futurs mariés. Pour organiser le plus beau jour de leur vie, 300 exposants rivalisent d’ingéniosité robes de mariée, alliances, traiteurs décoration florale… mais aussi plus surprenant des magiciens, ou encore des tatoueurs de paillettes en mode body painting pour remplacer la robe de la mariée. À 24 ans, c’est la première fois que Valentine, jeune créatrice de robe de mariée va exposer ses créations d’inspiration vintage et bohème devant un public. Le salon sera déterminant pour la jeune femme qui devra rester vigilante face à la concurrence. Côté cuisine, Ingrid, 29 ans a prévu elle aussi l’artillerie lourde. La traiteur compte préparer 4000 amuses-bouches pour régaler les visiteurs. Attirer l’attention c’est bien ce qu’a compris Delphine. La fleuriste de 43 ans n’en n’est pas à son premier salon. Sur 18m2, la reine des fleurs a prévu grand : un carrosse géant de fleurs de 3mètres de diamètre mais aussi un portail de princesse orné de roses rouges. En coulisses sur le terrain, Stéphane, l’organisateur, sera sur tous les fronts pour veiller à ce que ce salon du mariage soit réussi pour le meilleur et non le pire…

Réalisateur : Jessica Bertaux