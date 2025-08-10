Documentaire

Rungis, un nom à la fois célèbre et mystérieux. Une ville marché où s’échangent chaque année plus de deux millions de tonnes de marchandises : fruits et légumes, viandes, poissons, fromages. Une véritable corne d’abondance.

Dans cet endroit hors-norme, le plus grand marché de produits frais du monde, les chiffres donnent le tournis : ouvert 24h/24, 230 hectares d’espaces, 12 000 salariés.

Les hommes et les femmes de Rungis forcent le respect et l’admiration. Car ici, la vie est dure : on

travaille dans le froid, de nuit, debout, dans le bruit. Pourtant, quand les travailleurs du marché se retrouvent, ce sont toujours les mêmes mots qui reviennent : plaisir, partage, famille.

Plonger dans le quotidien exceptionnel de ses maîtres du goût.

Tiré du documentaire : « Rungis, les maîtres du goût »

Réalisation : Stépahen Sanchez

