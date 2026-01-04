Documentaire

Des militants de la cause animale ont filmé clandestinement des fermes d’élevage de cochons destinés à produire du jambon de Parme : ils ont souvent découvert des animaux entassés, confinés, mal nourris, mal soignés. « Envoyé spécial » révèle un scandale qui touche l’un des symboles de la gastronomie.

C’est l’un des produits les plus célèbres au monde, dont les Français raffolent : le jambon de Parme. Ce serait la charcuterie la plus naturelle : fabriqué exclusivement dans le nord de l’Italie, il est soumis à un cahier des charges très strict. Mais rien n’est prévu sur le bien-être des cochons.

Dans quelles conditions vivent-ils réellement ? Comment sont traités les animaux que nous mangeons ? En Italie, 90% des porcs proviennent de fermes d’élevage intensif. Elles sont immenses : 6 000 bêtes en moyenne, contre 2 500 en France. Certaines exploitations atteignent même 30 000 porcs. La filière du jambon de Parme, elle, possède et vend la moitié des porcs produits en Italie.

Des vidéos qui dénoncent des conditions d’élevage atroces

La production de jambon cru n’a plus grand-chose d’artisanal : elle est devenue une industrie, et le processus n’a fait que s’intensifier ces dernières années. Fermes de naissance, fermes d’engraissement, abattoirs, affineurs… le secteur est très compartimenté.

Depuis deux ans, des militants de la cause animale filment clandestinement les fermes d’élevage : ils ont souvent découvert des animaux entassés, confinés, mal nourris, mal soignés. Leurs vidéos ont choqué l’Italie. « Envoyé spécial » révèle un scandale qui touche l’un des symboles de la gastronomie.

Une enquête d’Elise Menand, Valérie Lucas et Benoît Sauvage