Dans les grandes forêts du centre du Canada, Allan Mackie fait ses maisons en rondins, comme celles des pionniers venus d’Europe, qui apportaient leur savoir faire d’assemblage des bois massifs.Aujourd’hui les canadiens s’échappent dès que possible des villes pour retrouver le bord d’un lac sauvage, et profiter des températures clémentes de l’été. A deux heures de Toronto, au bord de l’eau, Larry Williams s’est construit une maison originale : uncube de verre posé sur le granit.A l’Ouest du pays, en Colombie Britannique, sur Vancouver Island, surfeurs et marginaux ont construits d’étranges maisons bioclimatiques intégrées au paysage.Des lacs de l’Ontario aux fjords reculés de la côte pacifique de Vancouver Island, Roland THERON réalise une exploration atypique de l’habitat canadien. En traversant d’Est en Ouest le Canada – Immense pays qui fait fait 14 fois la France – il découvre une variété étonnante de modes de vie et d’habitats.