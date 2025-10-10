Plus de 1000 prisonniers en lien avec le terrorisme sont incarcérés dans les prisons françaises et 70 d’entre eux...
À Port-au-Prince, capitale d’Haïti, la survie est un combat quotidien. Dans cette ville où plus de 80 % des...
Au cours de la dernière décennie, l’ancien bloc soviétique a vu monter en puissance un discours faisant de la...
Est-il vraiment possible de mettre face à face une victime et son bourreau pour espérer un dialogue ? Quand...
Caméras haute définition, logiciels de reconnaissance faciale, centres de vidéosurveillance dernier cri : Sources révèle comment des entreprises occidentales...
Laurence Defranoux, journaliste à Libération, explique pourquoi la Chine traque les Ouïghours jusque hors de ses frontières et les...
Les droits de l’Homme sont souvent présentés comme le socle universel sur lequel repose la dignité humaine. Depuis la...
Voyage au coeur de la forêt, en plein Far West amazonien sur la mine de fer de Carajas. C’est...
La croissance économique chinoise a permis à certains de découvrir un sport dont ils ignoraient tout jusqu’à présent :...
Mollah médiatique et inconditionnel soutien du Guide Suprême, Farad Fathi voudrait parler à la jeunesse rebelle. Dans un Iran qui...
Téléphone portable, tablette, ordinateur, chacun de nos appareils électroniques contient quelques grammes d’étain, un composant indispensable aux soudures. Mais...
Loin du chaos médiatique autour des jihadistes partis en Syrie, le film s’attache à décrypter l’engrenage qui, insidieusement, parvient...
Qui sont les évangéliques, ces extrémistes religieux qui ont infiltré les hautes sphères des États-Unis ? Une enquête sur un...
Une campagne hors norme pour faire passer l’initiative sur les multinationales responsables.
Quatre fois grand-mère, Minja donne l’impression d’être absolument inoffensive. Mais ceux qui la connaissent savent qu’elle cache bien son...
C’est l’autre mur de la honte : 1 300 kilomètres d’acier pour cinq mètres de hauteur en zone militarisée,...
L’Egypte ancienne a donné au monde les monuments les plus extraordinaires de toute l’humanité. Son histoire longue de 3500...
Près du port de Grindavik, dans le sud de l’Islande, des éruptions volcaniques produisent régulièrement des coulées de lave...
Les rapports entre la Chine et les Etats-Unis marqueront sans nul doute le XXIe siècle. Si l’affrontement militaire demeure...
Un mois et demi après les crues historiques de novembre, le Pas-de-Calais à nouveau sous les eaux en ce...
