Documentaire

C’est la troisième ville la plus dense de France, coincée entre les massifs de la Chartreuse et le Vercors l’agglomération de Grenoble attire chaque année prés de 1000 nouveaux habitants : Comment répondre à cette pression démographique sur un territoire limité ? Julie HULIN et Pierre BONTE-JOSEPH sont partis à la rencontre de celles et ceux qui inventent de nouvelles formes d’habitats. Point de départ de cette balade en Isère le quartier de la Villeneuve, souvent montré du doigt il est aujourd’hui synonyme de délinquance mais incarnait au début des années 70 l’utopie du vivre ensemble. Marie-France SHAMEK la présidente de la régie de quartier de la Villeneuve nous dira ce qui n’a pas bien fonctionné. Quartier d’hier mais aussi quartier d’aujourd’hui nous irons ensuite à la découverte du premier éco-quartier de France l’e quartier de la caserne de Bonne en plein coeur de la capitale des Alpes avec l’un de ses architectes Loizos SAVVA. Notre route nous emmènera ensuite à la rencontre de 8 familles qui ont décidé d’investir et de construire ensemble leur maison c’est ce que l’on appelle l’habitat participatif. Autre forme nouvelle de logement, les colocations à projets solidaires, dans cette ville où un quart de la population est étudiante une association propose des logements à loyers modérés à des étudiants en échange d’un investissement solidaire dans la vie du quartier… Enfin nous ferons une halte à Saint-Priest près de Lyon, dans une maison high-tech, écologique et technologique où l’on applique déjà les normes écologiques de 2020…avant de terminer cette émission par une rencontre avec Charles AMBROSINO, maitre de conférence à l’institut d’Urbanisme de Grenoble.gre