En Russie, l’adolescence se passe avec un béret rouge comme mentor.
En Russie, l’adolescence se passe avec un béret rouge comme mentor.
Ailerons surdimensionnés et pièces chromées : en Suède, véritable paradis de voitures de collection américaines, se tient une fois par...
Le barème très secret des Restos du coeur pour bénéficier des aides Un documentaire de Emmanuelle Rota
Les Vénézuéliens traversent la frontière pour acheter ce qu’ils ne trouvent plus dans leur pays
Si l’on décide de mettre en œuvre cette nouvelle lecture du passé, et de l’imposer, on peut, sans trop...
Au Texas, les lois anti-avortement se sont intensément durcies, trois femmes se sont vues refuser d’avorter alors que leur...
A peine arrivée la camionnette des Restos du coeur est prise d’assaut Un documentaire de Emmanuelle Rota
Emprisonnés l’étranger. Ils sont des milliers de Français, à être incarcérés, dans les geôles du monde entier, dans des...
Refuser de consommer toujours plus, travailler moins, gagner moins pour vivre mieux. Il y a deux ans, nous avions...
La société israélienne est très complexe. Avec l’arrivée au pouvoir d’une coalition ultra-nationaliste, j’ai eu envie d’aller voir différentes...
Sur l’île de Pentecôte, dans l’archipel du Vanuatu, vivent encore quelques petites communautés traditionnelles simplement vêtues d’un étui pénien...
Un portrait poétique de la Marioupol d’avant la guerre actuelle, une ville qui tirait sa richesse de son aciérie et...
La Chine, qui était le premier pays touché par le virus il y a trois ans, est aussi le...
75, 8% des femmes burkinabés ont subi les mutilations sexuelles. Pourtant le pays a très tôt developpé des outils...
C’est l’une des régions habitées parmi les plus hautes de la planète, le Ladakh au nord de l’Inde.
Portrait d’une jeune Éthiopienne qui a monté une entreprise d’importation de café aux Émirats arabes unis. Rare femme à...
C’est le scandale qui a fait le tour du monde, les frasques de Silvio Berlusconi, le 1er ministre italien...
Aux USA, le Ku Klux Klan, vieille organisation raciste née pendant la guerre de Sécession, a de plus en...
Le Premier ministre britannique Rishi Sunak et le Premier ministre écossais Humza Yousaf sont sans doute les hommes politiques...
Dans le monde entier, sous toutes les latitudes, des routiers sont obligés de traverser des conditions extrêmes en camion...
Rencontres avec deux hommes et une femme qui ont choisi de vivre dans cet Etat situé dans la partie...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site