Documentaire Suède : rock’n’roll et voitures américaines Ailerons surdimensionnés et pièces chromées : en Suède, véritable paradis de voitures de collection américaines, se tient une fois par...

Documentaire Même avec trois enfants, cette maman solo n’a pas droit aux Restos du coeur Le barème très secret des Restos du coeur pour bénéficier des aides Un documentaire de Emmanuelle Rota

Documentaire Ils achètent en Colombie tout ce qu’ils ne trouvent plus chez eux Les Vénézuéliens traversent la frontière pour acheter ce qu’ils ne trouvent plus dans leur pays

Conférence Passés troubles et troublants : les musées qui gênent Si l’on décide de mettre en œuvre cette nouvelle lecture du passé, et de l’imposer, on peut, sans trop...

Documentaire Droit à l’avortement : Zurawski contre le Texas Au Texas, les lois anti-avortement se sont intensément durcies, trois femmes se sont vues refuser d’avorter alors que leur...

Documentaire Ce retraité consacre son temps libre aux Restos du coeur A peine arrivée la camionnette des Restos du coeur est prise d’assaut Un documentaire de Emmanuelle Rota

Documentaire Il a passé 5 ans de prison à Cuba Emprisonnés l’étranger. Ils sont des milliers de Français, à être incarcérés, dans les geôles du monde entier, dans des...

Documentaire Les décroissants, consommer moins pour vivre mieux – deux ans après Refuser de consommer toujours plus, travailler moins, gagner moins pour vivre mieux. Il y a deux ans, nous avions...

Documentaire Camille Courcy est allée à la rencontre des différentes jeunesses israéliennes La société israélienne est très complexe. Avec l’arrivée au pouvoir d’une coalition ultra-nationaliste, j’ai eu envie d’aller voir différentes...

Documentaire Trois Saa et puis la France – Le choc de deux mondes Sur l’île de Pentecôte, dans l’archipel du Vanuatu, vivent encore quelques petites communautés traditionnelles simplement vêtues d’un étui pénien...

Documentaire Marioupol Un portrait poétique de la Marioupol d’avant la guerre actuelle, une ville qui tirait sa richesse de son aciérie et...

Documentaire Chine : le confinement de trop La Chine, qui était le premier pays touché par le virus il y a trois ans, est aussi le...

Documentaire Burkina Faso – L’excision une lutte au quotidien 75, 8% des femmes burkinabés ont subi les mutilations sexuelles. Pourtant le pays a très tôt developpé des outils...

Documentaire Le voyage de tous les dangers pour livrer du goudron C’est l’une des régions habitées parmi les plus hautes de la planète, le Ladakh au nord de l’Inde.

Documentaire Éthiopie, le berceau du café Portrait d’une jeune Éthiopienne qui a monté une entreprise d’importation de café aux Émirats arabes unis. Rare femme à...

Documentaire Patrizia D’Addario : escort girl C’est le scandale qui a fait le tour du monde, les frasques de Silvio Berlusconi, le 1er ministre italien...

Documentaire Les enfants du Ku-Klux-Klan Aux USA, le Ku Klux Klan, vieille organisation raciste née pendant la guerre de Sécession, a de plus en...

Documentaire Grande-Bretagne : le royaume de la diversité ? Le Premier ministre britannique Rishi Sunak et le Premier ministre écossais Humza Yousaf sont sans doute les hommes politiques...

Documentaire Canada : au volant des convois les plus lourds Dans le monde entier, sous toutes les latitudes, des routiers sont obligés de traverser des conditions extrêmes en camion...