Documentaire



Enfant et prison, deux mots antinomiques. Autour de l’enfant, on imagine des rires, de la lumière, autour de la prison, on associe des bruits, des odeurs, une noirceur, une violence… Pourtant, en France, quelques 3000 mineurs vivent derrière les barreaux. Nous avons passé plusieurs semaines dans la maison d’arrêt de Grasse pour voir comment ces adolescents vivaient la prison, quelle était leur place dans cet environnement si particulier… A travers leurs témoignages, mais aussi ceux des surveillants, éducateurs, avocats, juges, psychologues, nous observons le fonctionnement du système répressif le plus dur: celui qui consiste à incarcérer des mineurs.

Réalisateurs : Frédéric de Nexon et Patrick Sannois