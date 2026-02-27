Escrocs et fraudeurs ne manquent pas d’ingéniosité. Ils abusent sans vergogne de la crédulité des consommateurs. L’une des méthodes qu’ils affectionnent tout particulièrement est le démarchage à domicile. Comment s’en prémunir ? Parallèlement, rester chez soi et faire de fausses déclarations pour toucher des prestations sociales est un délit de plus en plus fréquemment réprimé par les services sociaux et la justice.

Un documentaire de Lorraine de Foucher