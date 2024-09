Documentaire



« On va pas faire du chichi-ponpon comme dans les grandes cuisines où t’es avec ta pince de chirurgien ! ». C’est avec cette gouaille que Norbert Taraye, 31 ans, a fait rire une bonne partie de la France au cours de l’émission Top Chef. Il a fini troisième de ce concours de cuisine mais c’est aujourd’hui le plus populaire des anciens candidats. Un restaurant parisien a affiché complet après l’avoir invité pendant une semaine à s’installer derrière les fourneaux. Mais qui est ce cuisinier de haut vol qui s’exprime comme un poissonnier ? Ingérable, il a été mis dehors par sa mère à l’âge de 18 ans et, sans aucun diplôme, il a réussi au culot à se former auprès des plus grands cuisiniers comme Loiseau ou Veyrat. Paradoxalement, alors que tout le monde lui demande un autographe dans la rue, ce père de famille est aujourd’hui au chômage car les restaurants haut de gamme hésitent à embaucher un chef aussi turbulent. Un documentaire de Clément Fouquet.