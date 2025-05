Documentaire

C’est l’histoire d’un homme ordinaire devenu presque par hasard un agent secret hors pair. Tout commence en 1993 à Gibraltar, une enclave britannique située au sud de l’Espagne, carrefour du trafic entre l’Afrique et l’Europe (et la France en particulier). À l’époque, Marc Fiévet est un père de famille tranquille, qui a un petit voilier et rêve de voyages et d’aventures avec sa famille. Mais il a besoin d’argent. C’est alors qu’un agent des services des douanes françaises lui propose de surveiller discrètement les allées et venues des bateaux des trafiquants. Marc Fiévet se révèle un agent du renseignement redoutable. À tel point qu’il va infiltrer la mafia en prenant tous les risques. Seulement, en 1994, il est arrêté pour trafic de stupéfiants et condamné à la prison à perpétuité. C’est le début d’un calvaire pour Marc Fiévet, qui affirme avoir été lâché par les autorités françaises. Un documentaire de Stéphane Le Roux.