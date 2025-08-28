Documentaire

Certains l’appellent l’île continent en raison de sa superficie, d’autres l’île rouge à cause de la couleur de sa terre. Dans tous les cas, Madagascar mérite le titre d’île de la diversité par toutes les espèces endémiques qu’elle abrite dont le célèbre baobab.

Mais cette terre riche est fragile.

Partez à la rencontre de ceux qui sont tombés amoureux de Madagascar et qui œuvrent désormais pour la préservation de sa biosphère afin de profiter le plus longtemps possible de ses fragiles joyaux.

Extrait du film : » Les Nouveaux Paradis – Madagascar, une terre aux milles facettes »

Réalisation : Denis Bertrand

