Documentaire

Avec 10 60 000 hectares et plus de 40 espèces différentes, la forêt de bambous d’Anji est surnommée « l’océan vert ».

Le bambou possède des propriétés écologiques uniques : il peut fixer 30 % de plus de CO2 que les arbres feuillus, il libère donc 30 % d’oxygène de plus que des arbres, ce qui a valu à la région le titre de région pilote pour l’écologie.

Lu Weng travaille dans cette forêt depuis 10 ans. Il nous livre tous les secrets de cette plante millénaire.

Extrait du film : “La Chine en vert” – tiré de la série « Voyage à travers les couleurs”

Réalisation : Guy Beauché

