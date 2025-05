Documentaire

C’est le biscuit qui régale les Français depuis plus de 150 ans : le petit Lu. Comment est-il né ? Et comment cette marque a-t-elle traversé les âges en se rénovant en permanence ? Voici l’incroyable histoire d’une petite pâtisserie nantaise devenue une des enseignes les plus célèbres de France. Paille d’or, Prince… Comment les produits sont-ils fabriqués aujourd’hui et comment crée-t-on des nouveautés pour résister à la concurrence ? Un documentaire de Marie Osenat.