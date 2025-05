Documentaire

La conserve, elle n’a que des avantages : des légumes et des fruits en toutes saisons, un prix défiant ceux des légumes frais, et pourtant on continue à en avoir une mauvaise image. Fini les haricots réchauffés vulgairement à la casserole, aujourd’hui on sublime les boites, on les incorpore aux produits frais, on les sert lors de dîner ! Découvrez la conserve telle que vous n’avez jamais osé l’imaginer. Un documentaire de Bérénice Gabriel.