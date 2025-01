Documentaire

Deux ourses slovènes ont été réintroduites dans les Pyrénées en fin de semaine dernière. Certains éleveurs n’en peuvent plus, et des commandos cagoulés menacent de prendre les armes… La cohabitation est-elle impossible ? Apparemment, il n’y a pas débat : 84% des Français souhaiteraient voir plus d’ours dans les Pyrénées. François de Rugy, le nouveau ministre de la Transition écologique et solidaire, avait promis deux nouvelles réintroductions prochainement. C’est Nicolas Hulot qui l’avait annoncé au printemps 2018, dans le cadre d’un « plan ours » lancé pour repeupler un secteur où il ne restait plus que deux mâles. Une première ourse a été relâchée le jeudi 4 octobre. Mais sur place, dans les vallées, la tension règne. Plus de 600 brebis ont été tuées en 2017 en Ariège, sans doute à cause des ours. Certains éleveurs n’en peuvent plus. Un documentaire d’Agathe Lanté, Maxime Souville et Gaël Hubert