Documentaire

Xavier a créé sa clinique vétérinaire, il y a plus de 26 ans. Spécialisé dans les animaux de compagnie dits classiques, il a décidé de transmettre son savoir faire en accueillant Julie pour un stage d’observation. La jeune étudiante a toujours rêvé de travailler avec les animaux et ces deux semaines auprès de Xavier représentent la chance de sa vie. Si elle donne son maximum, elle pourra intégrer le cabinet vétérinaire pour ses deux années d’apprentissage… À 36 ans, Stéphanie est une maman comblée de 4 enfants qui exerce le métier d’assistante maternelle depuis 17 ans. Motivée et rigoureuse, chaque jour elle organise des activités d’éveil pour les enfants. Mais cette super nanny trouve que son métier et ses compétences ne sont pas assez reconnues. Elle a donc décidé de participer au concours de la meilleure nounou de France. Son objectif, décrocher la première place !