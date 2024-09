Documentaire



Les grands espaces, Peuples du renne, du yack, du chameau ou du cheval, ils parcourent les steppes, les taïgas et les déserts mongols aux rythmes des vents et des saisons. Le grand Naadam qui voit une fois par an se défier les meilleurs lutteurs, cavaliers ou archers, ponctue la vie nomade des descendants de Gengis Khan. Un souffle de liberté, des paysages époustouflants, et l’intimité d’un peuple étonnant et attachant pour cette rencontre exceptionnelle avec le pays des derniers grands nomades.

Un film de Patrick Bernard

Droits réservés Ampersand