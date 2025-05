Documentaire

Votre colère peut valoir de l’or. Vous n’êtes pas contents d’un produit d’un service et vous avez des difficultés à entrer en contact avec l’entreprise, la marque dont vous êtes client ? Et bien sachez que vous avez peut-être unechance que votre réclamation soit plus rapidement prise en compte si vous râlez publiquement sur les réseaux sociaux. De plus en plus de consommateurs se font entendre sur Facebook et Twitter quand ils ne sont pas satisfaits d’un achat d’une prestation et le plus souvent, ça marche. Avec internet et sa caisse de résonance, les entreprises soucieuses de leur image, de leur réputation offrent semble-t-il plus rapidement des réponses aux clients qui ronchonnent. Rencontre avec ses nouveaux consommateurs mécontents et ceux qui tentent d’apaiser leur colère. Et au-delà de ça, découvrez que le métier ne s’arrête pas au service après-vente et que de nombreuses tâches peuvent justifier le