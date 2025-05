Documentaire

Léonard arrive à Milan invité par le duc Ludovico Sforza. Il exerce plusieurs métiers différents, se déclarant architecte, ingénieur, sculpteur, peintre et géographe. Autodidacte, il étudie l’anatomie et développe des inventions sur le vol humain, tout en concevant des machines, des décors de théâtre, des costumes et des fêtes à la demande de son maître. Il peint deux chefs-d’œuvre révolutionnaires : « La Vierge aux rochers » et « La Cène ». Ceux-ci marquent le début d’une peinture qui capture le moment de l’action physique ou spirituelle. Un documentaire de Vittorio di Girolamo.