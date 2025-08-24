Qin Shi Huang a un site funéraire des plus impressionnants, comprenant notamment une véritable armée en terre cuite composée de 8 000 soldats.
De nombreux amphithéâtres ont été découverts sur tout le territoire de l’Empire romain. De l’Angleterre à l’Afrique, en passant...
Néron, de plus en plus controversé, finit par être déclaré ennemi public et condamné à mort en 68. Les...
La découverte d’une pièce surprenante permet de dater plus précisément le foyer et de préciser les recherches.
Dominante pendant plus de mille ans, la Rome antique était une civilisation en constante évolution. Ce grand empire a...
L’incroyable destin de Fu Hao, jeune femme intrépide devenue reine majeure et cheffe de guerre respectée. Ce documentaire-fiction fait...
La place des femmes dans la société gauloise reste encore aujourd’hui une question débattue, tant les témoignages divergent et...
En 331 avant notre ère, durant ses conquêtes, Alexandre le Grand fonde en Egypte une ville qui porte son...
La civilisation égyptienne antique, célèbre pour ses pyramides, ses pharaons, ses momies et ses tombeaux, a prospéré pendant des...
En 1980, des archéologues découvrent dans une tombe à Jérusalem des ossements datant du premier siècle après JC :...
Les grandes pyramides de Gizeh. De tous les vestiges monumentaux que nous ont laissés les anciens Egyptiens, les trois...
La Tène, ou second âge du fer (450 à 25 av. J.-C.), marque l’apogée de la civilisation Celtique(Gauloise), dont...
\r\nHermès est le plus jeune des dieux de l’Olympe. C’est un dieu farceur, insolent, voleur, et ce dès sa...
Même si nous possédons peu de sources sur la mort antique en dehors de celle des élites, l’historien peut...
Le masque mortuaire de Toutankhamon est l’un des objets les plus célèbres et les plus précieux retrouvés dans sa...
Une momie est un cadavre qui a été préservé de la destruction et de la putréfaction par des raisons...
L’épopée de Gilgamesh, œuvre attribuée à Sin-Leqe-Unnini et comprenant trois mille vers rédigés en écriture cunéiforme sur douze tablettes...
Dans les steppes glacées de l’Altaï mongol, une expédition archéologique explore la sépulture d’un guerrier scythe oriental, vieille de...
Parmi les grandes civilisations qui ont marqué l’histoire, la Grèce reste l’une des plus remarquables. En art, en politique,...
Accompagnés d’experts, scientifiques et égyptologues français et internationaux, et via la reconstitution du site de la Grande Pyramide de...
Connaissez-vous la course pharaonique ? Pas le célèbre rallye automobile, non, mais la course des soldats de la 25éme...
