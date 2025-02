Documentaire

Une enseignante de 3e année du Québec a procédé à l’expérience suivante : affirmant que des études scientifiques prouvaient que les petits étaient généralement intelligents et créatifs, et les grands, maladroits et paresseux, elle a divisé sa classe sur cette base. Le lendemain, elle a inversé les rôles. Un reportage dont le milieu scolaire et social se souvient encore et qui est devenu une référence auprès de nombreux intervenants. Un documentaire de Pasquale Turbide & Lucie Payeur